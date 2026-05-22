Участников демонстрации против НАТО скрутили в Швеции Полиция задержала 20 участников демонстрации против НАТО в Швеции

Шведская полиция задержала 20 человек во время демонстрации против Североатлантического альянса, сообщил канал SVT. Акция прошла на фоне встречи глав МИД НАТО.

Отмечается, что демонстрация прошла в городе Хельсингборг. В ней приняли участие порядка 150 человек. По информации канала, между полицейскими и демонстрантами произошли столкновения.

Ранее генеральный секретарь Альянса Марк Рютте перед встречей глав МИД заявил, что страны НАТО стремительно наращивают оборонные бюджеты. По его словам, если сейчас речь идет о десятках миллиардов, то в ближайшие годы финансирование вырастет до сотен миллиардов.

Также Рютте отмечал, что США будут и дальше играть ключевую роль в ядерной защите Европы даже после вывода американских войск из региона. Он пояснял, что Вашингтон рассчитывает на более активную роль европейцев в обычных вооружениях.

До этого бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Альянс не сможет выжить в случае выхода из него США. Он заявил, что Евросоюз не станет заменой Блоку в вопросах коллективной безопасности, поэтому нужно сделать все необходимое для предотвращения раскола между Вашингтоном и странами Европы.