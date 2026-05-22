22 мая 2026 в 17:14

Синоптик раскрыл, сколько продержится жара в Москве

Синоптик Голубев: жара в Москве спадет к выходным

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Жара ослабнет в Москве в конце пятницы, 22 мая, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. По его словам, на выходных погода будет прохладнее.

Три дня подряд в Москве была рекордная температура воздуха для мая, но, увы, в пятницу вечером жара испарится, и в выходные придет похолодание, примерно на шесть градусов ниже, чем в последний рабочий день на этой неделе, — сказал синоптик.

Голубев уточнил, что в начале следующей недели температура начнет спадать. Между пятницей и понедельником, 23 мая, разница составит около десяти градусов.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в Московской области всю рабочую неделю продержится аномальная жара. Снижение температуры начнется только в выходные, когда в регионе станет прохладнее, уточнила синоптик.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве обновился температурный максимум с начала года. Он уточнил, что столбик термометра поднялся до +29,1 градуса, показатель стал самым высоким в столице с января 2026 года.

Москва
погода
жара
синоптики
