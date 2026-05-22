Синоптик предупредил москвичей о надвигающемся смерче Синоптик Тишковец: в пятницу на севере Подмосковья может сформироваться смерч

В ряде регионов Центральной России, включая север Подмосковья, юго-восток Тверской области, запад Ярославской области и Вологодчину, 22 мая местами могут сформироваться смерчи, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, опасные погодные явления ожидаются на фоне завершения периода аномального тепла.

22 мая станет последним днем аномально жаркой погоды в Центральной России. Синоптическую ситуацию будет определять западная периферия антициклона, а вечером регион окажется под влиянием холодного атмосферного фронта. В первой половине дня в Москве и области прогнозируется переменная облачность без осадков. К середине дня температура воздуха повысится до +27…+30 градусов. По словам синоптика, «эта летняя тишина будет обманчивой»: во второй половине дня и вечером ожидаются грозы. Порывы ветра могут достигать 20 м/с и более.

На каждый метр квадратный московских улиц прольется не менее 10-15 литров воды! Горохом забарабанит мозаичный град диаметром до 3-5 мм, — написал Тишковец.

Синоптик отметил, что опасные погодные явления станут предвестниками похолодания. В выходные температура воздуха понизится до +19…+24 градусов днем и до +10…+15 ночью. Ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, кратковременные дожди возможны ночью и утром 23 мая, а также вечером 24 мая.

Ранее Тишковец заявил, что пик холода в Москве наступит на следующей неделе, ночью 28 мая. По его словам, после периода аномальной жары температура опустится до +5–13 градусов.