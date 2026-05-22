22 мая 2026 в 08:18

«Запахнет осенней прохладой»: раскрыто, когда в Москве наступит пик холода

Синоптик Тишковец: пик холода в Москве наступит ночью 28 мая

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пик холода в Москве наступит на следующей неделе, ночью 28 мая, заявил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, после периода аномальной жары температура опустится до +5–13 градусов.

В четверг ожидается пик холода: в сумерках — около +5, днем — всего +8–13. Тяжесть летнего зноя бесследно исчезнет. Запахнет осенней прохладой. Календарная весна завершится на минорной ноте, — отметил синоптик.

Сегодня, 22 мая, в Москве и по области в первой половине дня ожидается переменная облачность, без осадков. К 15:00 мск воздух успеет прогреться до +27–30 градусов, но эта летняя тишина будет обманчивой, добавил Тишковец. Уже к вечеру начнут разрастаться свинцовые тучи, пойдет сильный ливень, местами переходящий в крупный град.

Ранее метеорологи с помощью ИИ-технологии спрогнозировали летний сезон в городах-миллионниках России. Исторических рекордов специалисты почти не ожидают, но, по их словам, будет заметно жарче, чем в 2025 году. Главные сюрпризы погода приготовила для жителей Сибири и Урала.

Москва
Регионы
Россия
Евгений Тишковец
