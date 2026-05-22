Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 08:03

Озвучено, что может сделать один звонок Трампа по Тайваню

«Ведомости»: звонок Трампа по Тайваню способен обрушить отношения США с Китаем

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Намерение президента США Дональда Трампа провести прямой разговор с главой тайваньской администрации Лай Циндэ может обрушить американо-китайские отношения, предупредили в Пекине. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал это нарушением принципа «одного Китая», пишет газета «Ведомости».

Такое развитие событий, по мнению китайской стороны, лишь усилит напряженность. Трамп уже дважды за неделю заявил о намерении поговорить с «человеком, который управляет Тайванем», что снижает вероятность случайной оговорки.

Подобных открытых высказываний американского президента о прямых контактах с руководством острова не было с 1979 года, когда США официально признали правительство КНР. Эксперты отмечают, что реальный звонок пересечет красную линию Пекина и сведет на нет итоги майской встречи Трампа с Си Цзиньпином. В МИД Тайваня подтвердили, что Лай принял бы такой звонок, но информации о подготовке контакта нет.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин может отправиться в КНДР уже на следующей неделе. Разведка Южной Кореи получила сведения о подготовке возможного визита китайского лидера в Пхеньян. При этом предполагается, что поездка может состояться в конце текущего месяца или в начале следующего.

Мир
США
Китай
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Володин: приезжающие в Россию должны соблюдать законы и знать язык
Агент спецслужб Украины планировал взорвать объект энергетики на Кубани
В Финляндии ответили на новую угрозу от Зеленского
Американский миллионер отдал подругу на эксперименты по омоложению
В Госдуме жестко отреагировали на удар ВСУ по общежитию в ЛНР
Синоптик предупредил москвичей о надвигающемся смерче
«Прицельно и с наслаждением»: Захарова высказалась об атаке на Старобельск
Стало известно, сколько человек находятся под завалами в Старобельске
Санду раскрыла, кто в Молдавии продвигает идею объединения с Румынией
Республиканцы отозвали резолюцию о завершении операции в Иране
Стало известно об экстренных перекрытиях на западе и юге МКАД
В Совбезе России заявили об отражении атаки исламистов в Мали
Появились новые детали удара ВСУ по общежитию с детьми в ЛНР
Пашинян заговорил о будущем цен на российский газ
Пасечник заявил о первых спасенных из-под завалов в Старобельске
«Загнанные крысы»: в МИД ответили на удар ВСУ по колледжу в ЛНР
В общежитии находились 86 человек в момент удара ВСУ по Старобельску
Дачникам рассказали о штрафах за продажу своего картофеля
Мошенники стали использовать кондиционеры для обмана россиян
«Предсказал Майдан и коронавирус»: друг Жириновского о его пророческом даре
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.