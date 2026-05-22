Озвучено, что может сделать один звонок Трампа по Тайваню «Ведомости»: звонок Трампа по Тайваню способен обрушить отношения США с Китаем

Намерение президента США Дональда Трампа провести прямой разговор с главой тайваньской администрации Лай Циндэ может обрушить американо-китайские отношения, предупредили в Пекине. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал это нарушением принципа «одного Китая», пишет газета «Ведомости».

Такое развитие событий, по мнению китайской стороны, лишь усилит напряженность. Трамп уже дважды за неделю заявил о намерении поговорить с «человеком, который управляет Тайванем», что снижает вероятность случайной оговорки.

Подобных открытых высказываний американского президента о прямых контактах с руководством острова не было с 1979 года, когда США официально признали правительство КНР. Эксперты отмечают, что реальный звонок пересечет красную линию Пекина и сведет на нет итоги майской встречи Трампа с Си Цзиньпином. В МИД Тайваня подтвердили, что Лай принял бы такой звонок, но информации о подготовке контакта нет.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин может отправиться в КНДР уже на следующей неделе. Разведка Южной Кореи получила сведения о подготовке возможного визита китайского лидера в Пхеньян. При этом предполагается, что поездка может состояться в конце текущего месяца или в начале следующего.