Совбез России: власти Украины ведут деструктивную деятельность против Африки

Киевские власти ведут серьезную деструктивную деятельность против Африки, заявил в беседе с РИА Новости заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов. По его словам, обстановка в Мали, Сахаро-Сахельской зоне в целом и других регионах Африки остается сложной.

Укрепление сотрудничества с Африкой в области борьбы с терроризмом представляется важной задачей. Тем более что серьезную деструктивную деятельность против Африки ведет Украина, — подчеркнул замсекретаря СБ.

Он отметил, что террористические группировки джихадистского толка стремятся расширить зоны своего влияния. Кроме того, Франция всеми силами стремится вернуть себе утраченное господство на континенте, резюмировал Венедиктов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные в ночь на 16 мая ликвидировали в Африке второго человека в глобальном командовании ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Абу Билала аль-Минуки. По его словам, солдатам США помогала армия Нигерии.

До этого стало известно, что на октябрь запланирован официальный визит президента Ганы Джона Махамы в РФ. Москва в 2026 году примет третий саммит Россия — Африка, а также прочие события в рамках этого формата.