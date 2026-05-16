День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 07:11

Трамп рассказал о секретной миссии американских военных в Африке

Трамп: военные США ликвидировали в Африке второго человека в командовании ИГ

Подписывайтесь на нас в MAX

Американские и нигерийские военные этой ночью, 16 мая, ликвидировали в Африке второго человека в глобальном командовании ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Абу Билала аль-Минуки, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в своей соцсети Truth Soical. По его словам, солдатам США также помогала армия Нигерии.

Сегодня ночью по моему указанию отважные американские военные и Вооруженные силы Нигерии безупречно выполнили тщательно спланированную и очень сложную миссию по ликвидации самого активного террориста в мире. Абу Билал аль-Минуки, второй по значимости командир ИГ в мире, думал, что сможет спрятаться в Африке, но он и не подозревал, что у нас есть источники, которые держали нас в курсе его действий, — написал Трамп.

Ранее Минобороны России сообщало, что в Мали произошло нападение на четыре крупных города в рамках попытки вооруженного государственного переворота. По данным ведомства, среди атакованных населенных пунктов — столица Бамако, а также города Севаре, Гао и Кидаль. Скоординированные атаки были направлены на одновременную дестабилизацию ситуации в нескольких стратегически важных точках Мали.

До этого стало известно, что подразделения Африканского корпуса армии России вместе с малийскими военнослужащими покинули город Кидаль. По словам представителей подразделения, соответствующее решение было принято совместно с властями Мали.

США
Дональд Трамп
армия США
Африка
террористы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 мая: инфографика
Раскрыты подробности ночной атаки ВСУ на Калужскую область
Трамп рассказал о секретной миссии американских военных в Африке
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью почти 140 БПЛА
Появились новые подробности о пожаре в Набережных Челнах
Адская жара до +34, заморозки, мокрый снег: погода в РФ с 18 по 24 мая
Россиянам ответили, чем может обернуться покупка квартиры без отделки
В России активизировались мошенники перед экзаменами в школах
Россиянам рассказали, как жить на проценты от вкладов и не работать
В Ростовской области отразили крупную атаку беспилотников ВСУ
Врач перечислила болезни, которые вызывает ожирение
ПВО сбила еще несколько беспилотников на подлете к Москве
Во Внуково ограничили все перелеты
Приставы открыли дело против Исинбаевой из-за долга
Российские военные рассказали о подземных лабиринтах ВСУ под Запорожьем
Прорвали оборону ВСУ у Орехова: успехи ВС РФ к утру 16 мая
В Японии десятки человек погибли после принятия американского препарата
На японской АЭС произошла утечка радиоактивной жидкости
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 мая
SHOT сообщил, что в Набережных Челнах вспыхнул склад с опасной продукцией
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки. Готовим картофель «Айдахо»: горчица, паприка, масло — и получится вкуснота
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки. Готовим картофель «Айдахо»: горчица, паприка, масло — и получится вкуснота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.