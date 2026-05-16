Трамп рассказал о секретной миссии американских военных в Африке

Американские и нигерийские военные этой ночью, 16 мая, ликвидировали в Африке второго человека в глобальном командовании ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Абу Билала аль-Минуки, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в своей соцсети Truth Soical. По его словам, солдатам США также помогала армия Нигерии.

Сегодня ночью по моему указанию отважные американские военные и Вооруженные силы Нигерии безупречно выполнили тщательно спланированную и очень сложную миссию по ликвидации самого активного террориста в мире. Абу Билал аль-Минуки, второй по значимости командир ИГ в мире, думал, что сможет спрятаться в Африке, но он и не подозревал, что у нас есть источники, которые держали нас в курсе его действий, — написал Трамп.

Ранее Минобороны России сообщало, что в Мали произошло нападение на четыре крупных города в рамках попытки вооруженного государственного переворота. По данным ведомства, среди атакованных населенных пунктов — столица Бамако, а также города Севаре, Гао и Кидаль. Скоординированные атаки были направлены на одновременную дестабилизацию ситуации в нескольких стратегически важных точках Мали.

До этого стало известно, что подразделения Африканского корпуса армии России вместе с малийскими военнослужащими покинули город Кидаль. По словам представителей подразделения, соответствующее решение было принято совместно с властями Мали.