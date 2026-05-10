Сосед России заявил о готовности «приютить» 5000 американских солдат

Польша готова принять 5000 американских военнослужащих, выводимых из Германии, заявил заместитель главы польского МИД Игнаций Немчицкий. По его словам, которые приводит радиостанция RMF FM, поляки бы поприветствовали такое усиление.

Усиление такого рода было бы нам полезно. Конечно, мы были бы к этому готовы. <…> С нашей стороны имеется полная готовность обслуживать дополнительный контингент американских солдат, — отметил Немчицкий.

Ранее источник в Пентагоне заявил, что власти США планируют пересмотреть решение о размещении своего батальона с дальнобойным оружием в Германии. По его информации, речь идет в том числе о крылатых ракетах Tomahawk, SM-6 и гиперзвуковом оружии.

Позже политолог-американист Малек Дудаков отмечал, что американский президент Дональд Трамп и польский премьер-министр Дональд Туск не смогут договориться о размещении военных США в Польше. Так он прокомментировал слова главы Белого дома о возможной передислокации части войск США из Германии в Польшу. По его мнению, Трамп, скорее, перебросит часть американских войск с территории Европы в другие более приоритетные регионы.