День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 17:10

Сосед России заявил о готовности «приютить» 5000 американских солдат

Замглавы МИД Польши Немчицкий заявил о готовности принять 5000 военных США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Польша готова принять 5000 американских военнослужащих, выводимых из Германии, заявил заместитель главы польского МИД Игнаций Немчицкий. По его словам, которые приводит радиостанция RMF FM, поляки бы поприветствовали такое усиление.

Усиление такого рода было бы нам полезно. Конечно, мы были бы к этому готовы. <…> С нашей стороны имеется полная готовность обслуживать дополнительный контингент американских солдат, — отметил Немчицкий.

Ранее источник в Пентагоне заявил, что власти США планируют пересмотреть решение о размещении своего батальона с дальнобойным оружием в Германии. По его информации, речь идет в том числе о крылатых ракетах Tomahawk, SM-6 и гиперзвуковом оружии.

Позже политолог-американист Малек Дудаков отмечал, что американский президент Дональд Трамп и польский премьер-министр Дональд Туск не смогут договориться о размещении военных США в Польше. Так он прокомментировал слова главы Белого дома о возможной передислокации части войск США из Германии в Польшу. По его мнению, Трамп, скорее, перебросит часть американских войск с территории Европы в другие более приоритетные регионы.

Европа
Польша
армия США
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В европейской стране открыли памятник Есенину
В Подмосковье такси опрокинулось в ДТП
Одесские военкомы «загремели» в больницу с ножевыми ранениями
Донецкого подростка ранило при детонации взрывоопасного предмета
Названа причина смертельного ДТП под Омском, где погиб ребенок
«Ей бы заткнуться»: в Сети набросились на фон дер Ляйен после 9 Мая
США «отблагодарили» Китай санкциями за фото перед визитом Трампа в Пекин
Назван неочевидный фактор, который заставит ЕС пойти на диалог с Россией
Постпред США при ООН раскрыл планы Трампа на Иран
«До крови»: подростки жестоко избили инвалида в Барнауле
Сосед России заявил о готовности «приютить» 5000 американских солдат
Рейтинги Трампа «пробили дно»
Мирный житель получил ранение в ногу при атаке БПЛА на российский поселок
Цыгане штурмуют ТЦК: конфликт на западе Украины, ответ на «бусификацию»
Конец конфликта на Украине, удары в перемирие: новости СВО к вечеру 10 мая
Самолет с зараженными смертельным хантавирусом приземлился
Европу призвали дать мандат Шредеру на переговоры после одной фразы Путина
Погибший в ДТП под Омском ребенок не должен был ехать на соревнования
В Республике Сербской высказались о судьбе совместных проектов с Россией
Россия потребовала от ФРГ признания геноцида советского народа
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.