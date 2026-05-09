Политолог ответил, может ли Трамп перебросить военных из Германии в Польшу Политолог Дудаков: Трамп и Туск не договорятся о размещении военных США в Польше

Американский президент Дональд Трамп и польский премьер-министр Дональд Туск не смогут договориться о размещении военных США в Польше, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал слова главы Белого дома о возможной передислокации части войск США из Германии в Польшу.

Я думаю, что все-таки маловероятен сценарий того, что мы увидим отправку военных [США] в Польшу. На первом сроке Трампа, в 2020 году, у власти в Польше были консерваторы из партии «Право и справедливость», то есть политические союзники Трампа. Они его пытались всячески задобрить и даже пытались создать так называемый «Форт Трамп» (предполагаемая военная база. ― NEWS.ru) в Польше, куда могли бы отправить войска из Германии. Сейчас у власти в Польше либералы. Премьер-министром является Дональд Туск ― ярый оппонент Трампа. Я думаю, что по политической линии вряд ли им удастся как-то договориться, ― высказал Дудаков.

Он отметил, что у Трампа почти не осталось союзников в Европе после поражения Виктора Орбана, который должен покинуть пост премьер-министра Венгрии 9 мая 2026 года. Трамп рассорился даже с премьер-министром Италии Джорджей Мелони из-за своего конфликта с папой римским Львом XIV и ее нежелания поддерживать США в конфликте с Ираном, добавил политолог. По его мнению, Трамп, скорее, перебросит часть американских войск с территории Европы в другие более приоритетные регионы.

[Трамп] раздумывает отправить 5 тыс. военных из Германии в другую страну. Речь только про одну бригаду, потому что по военному бюджету, который был принят в прошлом году, Трампу запретили сокращать американское военное присутствие в Европе ниже 76 тыс. военных. Там сейчас около 80 тыс., то есть одну бригаду из Европы он может куда-то вытянуть, но не более того. Я думаю, что, если Трамп и решит вывести эту бригаду из Европы, скорее всего, то это может быть Ближний Восток или Азия, Индо-Тихоокеанский регион — более приоритетные сейчас для американской внешней политики направления, ― резюмировал Дудаков.

Ранее источник в Пентагоне заявил, что власти США планируют пересмотреть решение о размещении своего батальона с дальнобойным оружием в Германии. По его информации, речь идет в том числе о крылатых ракетах Tomahawk, SM-6 и гиперзвуковом оружии.