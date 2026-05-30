ДНР получит гигантский чек на опорные населенные пункты

Чертков: опорные населенные пункты ДНР получат свыше 260 млрд рублей

Андрей Чертков Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
На развитие инфраструктуры в 24 опорных населенных пунктах Донецкой Народной Республики до 2030 года направят более 260 млрд рублей, сообщил премьер-министр региона Андрей Чертков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в ДНР опорными считаются все крупные населенные пункты, стоящие во главе районов, а всего в программу включили 1752 мероприятия. Финансирование программы, стартовавшей в 2025 году, уже утверждено.

В отличие от многих регионов России опорные населенные пункты у нас — это все крупные населенные пункты, которые стоят во главе района. 1752 мероприятия в этих опорных пунктах определены. <…> Финансирование до 2030 года по этой программе уже определено, оно рассчитано примерно на чуть более 260 млрд рублей, — отметил Чертков.

Ранее замглавы администрации Мариуполя Игнат Яремчук сообщал, что инвестор, определенный федеральным правительством и Минпромторгом РФ, приступил к поэтапной реализации проекта по восстановлению Мариупольского металлургического комбината имени Ильича — крупнейшего промышленного предприятия ДНР. Масштабы и конкретные направления производства будут уточняться исходя из рыночной конъюнктуры.

