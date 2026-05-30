Американские военные пострадали из-за предполагаемой атаки Ирана

Американские военные на авиабазе Али-эль-Салем в Кувейте получили легкие травмы в результате предполагаемой атаки со стороны Ирана, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Агентство утверждает, что системы противовоздушной обороны азиатской страны перехватили ракету, однако ее обломки упали на территорию авиабазы.

Около пяти человек, включая как подрядчиков, так и военных на действительной службе, получили легкие травмы, — говорится в публикации.

По данным агентства, Корпус стражей Исламской революции в четверг, 28 мая, заявил о нанесении удара по американской базе, с которой, как утверждает Тегеран, был атакован объект в районе иранского города Бендер-Аббас. Также сообщается о повреждении и уничтожении американских беспилотников MQ-9 Reaper, стоимость которых оценивается примерно в $30 млн (2,1 млрд рублей) каждый.

