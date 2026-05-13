Аракчи обвинил Кувейт в нападении на иранское судно в Персидском заливе

В акватории Персидского залива произошло нападение Военно-морских сил Кувейта на иранское судно, сообщил в социальной сети X министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Он также заявил о незаконном задержании четырех граждан страны кувейтскими силовиками.

В явной попытке посеять раздор Кувейт незаконно атаковал иранское судно и задержал четырех наших граждан в Персидском заливе. Этот незаконный акт произошел рядом с островом, который используется США для атак на Иран. Мы требуем немедленного освобождения наших граждан и оставляем за собой право ответить, — говорится в заявлении.

Ранее начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявил, что израильские вооруженные силы обладают полной готовностью в случае надобности развернуть боевые действия на любых рубежах, включая территорию Западного берега реки Иордан и Исламскую Республику. Военные мероприятия на данных участках на сегодняшний день все еще не доведены до конца.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ключевой целью враждебных действий против Ирана являлся срыв процесса восстановления диалога Тегерана с арабскими странами. В глобальном масштабе осуществляются целенаправленные шаги, призванные сорвать достижение согласия между суннитской и шиитской ветвями ислама.