ВС РФ успешно наступают северо-восточнее Доброполья

Российские войска продолжают наступательные действия на Добропольском направлении, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, подразделения ВС РФ добились определенных результатов сразу на нескольких участках.

Марочко рассказал, что российские военные добились успехов в районе населенного пункта Новый Донбасс. По его данным, была расширена зона контроля северо-восточнее Доброполья, в районе населенного пункта Кучеров Яр.

Если мы говорим о добропольском участке, то, по последней информации, которая мне приходила, есть определенные успехи у наших военнослужащих в районе населенного пункта Новый Донбасс, также северо-восточнее Доброполья — в районе Кучерова Яра — расширена зона контроля нашими военнослужащими, — заявил эксперт.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продолжают продвижение к западу от Красноармейска. По его словам, продвижение фиксируется в районе населенного пункта Гришино. Он также заявлял, что ВС РФ продолжают продвигаться в Красном Лимане в ДНР. По его словам, в городе сохраняется сложная обстановка, поскольку боевые действия идут непосредственно в городской застройке.