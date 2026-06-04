ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 03:51

ВС РФ успешно наступают северо-восточнее Доброполья

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские войска продолжают наступательные действия на Добропольском направлении, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, подразделения ВС РФ добились определенных результатов сразу на нескольких участках.

Марочко рассказал, что российские военные добились успехов в районе населенного пункта Новый Донбасс. По его данным, была расширена зона контроля северо-восточнее Доброполья, в районе населенного пункта Кучеров Яр.

Если мы говорим о добропольском участке, то, по последней информации, которая мне приходила, есть определенные успехи у наших военнослужащих в районе населенного пункта Новый Донбасс, также северо-восточнее Доброполья — в районе Кучерова Яра — расширена зона контроля нашими военнослужащими, — заявил эксперт.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продолжают продвижение к западу от Красноармейска. По его словам, продвижение фиксируется в районе населенного пункта Гришино. Он также заявлял, что ВС РФ продолжают продвигаться в Красном Лимане в ДНР. По его словам, в городе сохраняется сложная обстановка, поскольку боевые действия идут непосредственно в городской застройке.

Регионы
Россия
Украина
ВС РФ
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Матвиенко предложила создать клуб миллионеров для заботы о семьях с детьми
Экзорцист-педофил: опальный священник снова угодил в скандал
Пушилин рассказал о новом фронте, где Россия воюет в одиночку
Девятилетний мальчик чуть не остался без уха после нападения собаки
Украинский главком признал превосходство России над ВСУ
В МАГАТЭ рассказали о «сильной атаке» на Запорожскую ТЭЦ
Синхронист Мальцев объяснил, почему взял паузу в спортивной карьере
Терапевт предупредила о смертельной опасности злоупотребления водой
Токаев объяснил истоки президентской власти в Казахстане
В России напомнили о важных льготах для детей участников СВО
В МИД России раскрыли, почему Европа не фигурирует в переговорах по Украине
Экс-сенатор США рассказал, как Трамп относится к Путину
Суд признал законным арест скандального адвоката Карабанова
Энергодар погрузился во тьму после ударов ВСУ
Новый российский седан с отделкой из дерева и кожи наппа показали на ПМЭФ
МИД России обвинил Киев в геноциде курян
Почему не работает Telegram сегодня, 4 июня: замедление, когда заблокируют
«Слушать и учиться»: глава делегации США назвал причину поездки на ПМЭФ
Сафонов вошел в десятку самых дорогих вратарей мира
В России придумали, как сократить число нелегальных детских лагерей
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.