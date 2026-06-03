Российские войска продвинулись в Красном Лимане Пушилин заявил о продвижении ВС РФ в Красном Лимане

Российские войска продолжают продвигаться в Красном Лимане в ДНР, заявил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме глава республики Денис Пушилин. По его словам, в городе сохраняется сложная обстановка, поскольку боевые действия идут непосредственно в городской застройке.

Можно сказать, что есть определенные продвижения в самом Красном Лимане, но там, к сожалению, не так быстро все идет, идут городские бои, — заявил Пушилин.

Ранее старший оператор батальона войск беспилотных систем с позывным Грин заявил, что один расчет БПЛА 98-й дивизии ВДВ за последний месяц сорвал четыре попытки украинских военных переправиться через Днепр в Херсонской области. По его словам, до левого берега так никто и не добрался.

До этого в Минобороны РФ сообщили: российские войска ударили по инфраструктуре шести военных аэродромов на Украине. Также поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях.

Кроме того, Вооруженные силы России нанесли удары по трем украинским оборонным заводам в Харьковской области, в том числе по Харьковскому государственному авиапредприятию. Атакованы два энергетических объекта, задействованные в интересах украинской стороны.