Приморье осталось без туристов из-за «кусачих» акул и цен В Приморье выставили на продажу гостиницы и базы отдыха из-за спада турпотока

В Приморье начали выставлять на продажу отели, гостевые дома и базы отдыха после неудачного туристического сезона, пишет Telegram-канал Mash. Бизнес столкнулся с резким снижением числа отдыхающих и высокими расходами на содержание объектов.

При этом отельеры считают, что главной причиной падения турпотока стали не цены, а природные факторы. По их словам, из-за аномально теплой воды у побережья появились акулы, рыба фугу и медузы-крестовики.

Как сообщает канал, часть туристов объясняет отказ от поездок высокими ценами. По их словам, отдых в Приморье для двоих может обойтись минимум в 250 тыс. рублей, тогда как путешествие в Таиланд или Японию стоит примерно от 200 тыс. рублей на двоих.

Сами владельцы гостиниц жалуются, что ежегодно тратят на охрану, коммунальные услуги, зарплаты и содержание территорий от 60 до 100 млн рублей. На фоне слабого сезона некоторые решили продать бизнес. Стоимость небольших турбаз начинается от 8,5 млн рублей, а крупных гостиничных комплексов — от 60 млн рублей.

Ранее в Амурском заливе у берегов Владивостока начали появляться гигантские медузы ропилемы, или корнероты. Как сообщил президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин, сейчас это только начало миграции. Первая замеченная им медуза достигала около 35 см в диаметре.