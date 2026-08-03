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03 августа 2026 в 06:33

Неизвестные в Приморье обстреляли пункт контроля

Полиция проверяет информацию об обстреле пункта контроля на трассе в Приморье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Хасанском районе Приморского края двое злоумышленников в масках совершили нападение на пункт весогабаритного контроля, расположенный на трассе Раздольное — Хасан у поселка Бамбурово, пишет «Владивосток. Новости Сейчас». Инцидент произошел днем, после чего на место вызвали полицию, сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

По предварительным данным, неизвестные подъехали к объекту, произвели несколько выстрелов, повредив оборудование, и скрылись. Пострадавших среди сотрудников и случайных прохожих нет.

На месте работают оперативники, которые устанавливают личности стрелявших и мотивы их действий. Предположительно, технику восстановят в ближайшее время, так как ущерб оценивается как незначительный.

Ранее в центре Москвы сотрудники полиции задержали нетрезвого мужчину, предпринявшего попытку попасть на охраняемую территорию Кремля. Тот проигнорировал неоднократные законные требования стражей порядка остановиться и предъявить удостоверение личности, после чего повел себя неадекватно, агрессивно, выражался нецензурно в адрес правоохранителей и попытался уйти от преследования.

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