Нутрициолог рассказала, какие продукты теряют витамины после разогрева

Повторный разогрев овощей приводит к утрате их полезных свойств, заявила NEWS.ru биохимик, доказательный нутрициолог и специалист по пищевому поведению Анна Дивинская. При этом, по ее словам, на сохранность витаминов влияет не способ приготовления, а температура.

Приготовление еды впрок экономит время, но обрастает страшилками: якобы разогретая еда «бесполезна» и превращается в пустые калории. Наука говорит мягче: потери есть, но они избирательны и управляемы. Не все витамины одинаково уязвимы. Овощи с высоким содержанием витамина С (брокколи, перец, зелень) лучше готовить порционно или добавлять в блюдо непосредственно перед употреблением. Бульон, где готовился продукт, стоит сохранять и использовать: часть фолатов и калия переходит именно в него, — поделилась Дивинская.

Она отметила, что заморозка части порций сразу после приготовления сокращает количество циклов «остывание — хранение — разогрев» и, следовательно, общие потери. При этом, по словам специалиста, белки, жиры и минералы при повторном нагреве практически не разрушаются.

Наиболее чувствительны аскорбиновая кислота, фолаты и B6 — их потери превышают 10% уже после двух часов горячего хранения и могут достигать 30% после суток в холодильнике с последующим разогревом. А вот ретинол, тиамин, рибофлавин и ниацин ведут себя стабильно и почти не разрушаются ни при хранении, ни при повторном нагреве. Способ разогрева — плита, духовка или микроволновка — практически не влияет на итоговую сохранность витаминов: значение имеют время и температура, а не техника, — заключила Дивинская.

Ранее диетолог Елена Устинова предупредила, что крепкий чай может раздражать слизистую желудка и учащать сердцебиение. По ее словам, это связано с высоким содержанием кофеина и дубильных веществ.