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29 июля 2026 в 11:40

Диетолог предостерегла от употребления крепкого чая

Диетолог Устинова: слишком крепкий чай чреват раздражением слизистой желудка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Употребление слишком крепкого чая может вызвать раздражение слизистой желудка и учащенное сердцебиение, заявила в беседе с «Газетой.Ru» диетолог Елена Устинова. По ее словам, такой напиток содержит обилие кофеина и дубильных веществ.

Слишком крепкий чай, независимо от того, листовой он или пакетированный, содержит больше кофеина и дубильных веществ, которые у некоторых людей могут вызывать учащенное сердцебиение, раздражение слизистой желудка или снижать усвоение железа. Особенно это касается людей с гастритом, язвенной болезнью или железодефицитной анемией, — отметила Устинова.

По ее словам, листовой чай, как правило, более качественный по сравнению с пакетированным. Последний может содержать красители, ароматизаторы и подсластители, предупредила врач. В связи с этим она посоветовала обращать внимание на состав продукта.

Ранее терапевт и нутрициолог Аделина Арутунян заявила, что иван-чай богат витаминами группы B и C. По ее словам, растительный сбор является полезной альтернативой привычным кофе и чаю.

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