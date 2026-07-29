Диетолог предостерегла от употребления крепкого чая

Употребление слишком крепкого чая может вызвать раздражение слизистой желудка и учащенное сердцебиение, заявила в беседе с «Газетой.Ru» диетолог Елена Устинова. По ее словам, такой напиток содержит обилие кофеина и дубильных веществ.

Слишком крепкий чай, независимо от того, листовой он или пакетированный, содержит больше кофеина и дубильных веществ, которые у некоторых людей могут вызывать учащенное сердцебиение, раздражение слизистой желудка или снижать усвоение железа. Особенно это касается людей с гастритом, язвенной болезнью или железодефицитной анемией, — отметила Устинова.

По ее словам, листовой чай, как правило, более качественный по сравнению с пакетированным. Последний может содержать красители, ароматизаторы и подсластители, предупредила врач. В связи с этим она посоветовала обращать внимание на состав продукта.

Ранее терапевт и нутрициолог Аделина Арутунян заявила, что иван-чай богат витаминами группы B и C. По ее словам, растительный сбор является полезной альтернативой привычным кофе и чаю.