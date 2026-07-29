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29 июля 2026 в 12:27

В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ

Авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВСУ

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Самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Уничтожение произошло в акватории Черного моря.

Самолетом морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, — сказали в ведомстве.

Ранее главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев сообщил, что подводные лодки Черноморского флота РФ применяются для поражения объектов на территории Украины. Говоря о конкретных кораблях, главком указал на участие в боевых задачах подводных лодок проекта 636.6. Они, как и фрегаты ЧФ и другие корабли-носители, непосредственно задействованы в огневом поражении.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов назвал приоритетной задачей Черноморского флота наращивание боевых возможностей береговой системы обнаружения и средств отражения воздушного нападения. Также он подчеркнул важность защиты военных и гражданских объектов. Министр обсудил текущую обстановку на полуострове с главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

Россия
Черноморский флот
Черное море
атаки ВСУ
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