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26 июля 2026 в 12:03

Раскрыта роль российских подлодок в СВО

Главком Моисеев: подлодки ЧФ принимают участие в поражении объектов на Украине

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Подводные лодки Черноморского флота РФ применяются для поражения объектов на территории Украины, сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев в эфире «Военной приемки» на Rutube. Говоря о конкретных кораблях, главком указал на участие в боевых задачах подводных лодок проекта 636.6. Они, как и фрегаты ЧФ и другие корабли-носители, непосредственно задействованы в огневом поражении.

Конечно же, ЧФ для нас воюющий флот, по сути, все эти годы и длительное время он ведет систематические боевые действия, [имея в виду] как задачи непосредственно флота в морской среде, так и задачи объединенной группировки войск. <...> Несомненно, так и есть, конечно (подлодки участвуют в СВО. — NEWS.ru), — заявил главком.

Ранее главнокомандующий ВМФ РФ заявил, что безэкипажные катера ВСУ в 2025–2026 годах атаковали исключительно гражданские суда третьих стран, которые практически не ходили под российским флагом. Он отметил, что такие действия являлись не чем иным, как международным терроризмом.

Кроме того, Моисеев сообщил, что в России создадут новейший безэкипажный корабль большого водоизмещения. Он уточнил, что катер предназначен для обнаружения подводных объектов, включая субмарины.

Россия
Украина
ВМФ
подводные лодки
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