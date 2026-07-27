Квас из каркаде: просто смешиваю сахар с заправкой и заливаю кипятком — настаивается за сутки

Квас из каркаде: просто смешиваю сахар с заправкой и заливаю кипятком — настаивается за сутки

Квас из каркаде — это необычный, освежающий напиток с насыщенным рубиновым цветом и кисло-сладким вкусом. Он готовится проще хлебного кваса, но при этом не уступает ему по вкусу.

Ингредиенты: 3 ст. л. каркаде, 1 стакан сахара, 2 литра кипятка, 1 ч. л. сухих дрожжей (или 10 г свежих), горсть изюма (обязательно немытого), дополнительно 1 литр чистой воды комнатной температуры. Залейте каркаде и сахар кипятком в большой кастрюле, перемешайте до растворения сахара, дайте остыть до теплого состояния, процедите через сито. Добавьте чистую воду, дрожжи и изюм, оставьте при комнатной температуре на сутки, накрыв марлей, затем еще раз процедите и разлейте в бутылки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже готовила квас из каркаде и дала совет: для более выраженной газировки разлейте квас в пластиковые бутылки и оставьте на 2–3 часа при комнатной температуре перед холодильником.

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