Четверо россиян пробрались в частный дом и жестоко расправились с жильцами Суд приговорил четверых к колонии за убийство трех человек в Подмосковье

Подмосковье суд вынес приговор четырем мужчинам, признанным виновными в убийстве трех человек, совершенном в 2005 году в Истринском районе, сообщили Lenta.ru в пресс-службе судов общей юрисдикции региона. Фигуранты осуждены по статье 105 УК РФ за убийство двух и более лиц с особой жестокостью, сопряженное с разбоем.

Следствие установило, что ночью 3 сентября злоумышленники проникли в частный дом через окно подвала. С помощью бит и других предметов они нанесли телесные повреждения женщине, находившейся рядом с детской кроваткой, а затем и мужчинам, спустившимся на шум. Двое пострадавших скончались на месте, женщина была госпитализирована, но спасти ее не удалось. Нападавшие похитили мобильные телефоны и скрылись.

Суд приговорил каждого из обвиняемых к лишению свободы на сроки от 16 до 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, частично удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда.

Ранее в Санкт-Петербурге суд вынес приговор жителю Колпинского района, который жестоко убил свою супругу в присутствии их сына. Мужчина получил 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.