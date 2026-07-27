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27 июля 2026 в 14:51

«Преднамеренные действия»: Мирошник об ударах ВСУ по турбазам

Мирошник: удары ВСУ по турбазам ложатся в канву террористической войны

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Удары ВСУ по туристическим базам в Запорожской области ложатся в канву террористической войны, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, которые передает ТАСС, атака украинских военнослужащих на базу отдыха в Кирилловке, в результате которой погибли 12 человек, была преднамеренной.

Можно назвать уже десятки, если не сотни событий, которые имели одинаковые черты. Это были преднамеренные действия, это действия, которые цинично нарушают нормы международного гуманитарного права и ложатся в канву террористической войны, — отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Кирилловку, произошедшей в ночь на 25 июля, погиб начальник управления по Запорожской области филиала ФГУП «ГРЧЦ» Михаил Иванов. Вместе с ним жертвами удара стали его несовершеннолетние дети.

До этого лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выразил мнение, что Москве следует изменить статус СВО и квалифицировать ее как контртеррористическую после атаки ВСУ на Кирилловку. Только ликвидация руководства Украины может остановить теракты ВСУ в отношении мирных жителей, уточнил депутат.

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