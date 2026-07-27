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27 июля 2026 в 15:16

Захарова пригрозила Киеву расплатой за теракты

Захарова: Киев ответит за теракты против мирных жителей

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Киев понесет наказание за удары по мирным жителям, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Наказание предусмотрено как в ходе боевых действий, так и в виде уголовного преследования функционеров и наемников, передает корреспондент NEWS.ru.

Ведь они понимают, что на поле боя их не возьмет. Это очевидно им и очевидно тем, кто снабжает их вооружениями. Поэтому они бьют по мирным гражданам. За это следует наказание. Те, которые осуществляются силами Вооруженных сил России, и те, которые осуществляются силами российских правоохранительных органов, которые продолжают сбор доказательств, для привлечения функционеров киевского режима и командования ВСУ, иностранных наемников к уголовной ответственности за военные преступления и терроризм, — сказала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Запад поставками оружия и политической поддержкой поощряет целенаправленные удары Киева по детям. Она подчеркнула, что на Западе активно способствуют новым атакам.

До этого Захарова заявляла, что Вооруженные силы Украины хладнокровно и прицельно наносят удары по мирному населению России. Дипломат сравнила ракетный удар по предприятию в Кирове и атаку беспилотников на турбазу в Кирилловке Запорожской области с «звериным нацистским оскалом».

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