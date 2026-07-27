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27 июля 2026 в 15:59

Критик объяснил причины популярности Вани Дмитриенко

Критик Соседов: Ване Дмитриенко удалось внести новизну на эстраде

Ваня Дмитриенко Ваня Дмитриенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Певец Ваня Дмитриенко смог внести новизну на российской эстраде, заявил Общественной Службе Новостей критик Сергей Соседов. Он отметил, что роман с актрисой Аней Пересильд только усилил внимание публики.

Как мне кажется, его песня «Шелк» звучала во всех музыкальных чартах, и отдельно многие запомнили как раз дуэт с Пересильд, который называется «Силуэт». Пока такая ситуация, — заявил Соседов.

Критик подчеркнул, что певец завоевал интерес и молодой, и более возрастной публики. По его словам, большая часть эстрады сейчас предоставляет либо старые хиты, либо слишком узконаправленные композиции.

Ранее лидер группы «Земляне» Владимир Киселев заявил, что уже через два-три года популярность Дмитриенко пойдет на спад, и зрители о нем забудут. Он добавил, что те, кто быстро добивается успеха, так же стремительно уходят со сцены, потому что имя на ней нужно «выстрадать».

Шоу-бизнес
Ваня Дмитриенко
Анна Пересильд
эстрада
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