Кузбасская семья едва не потеряла жилой дом из-за мощного ночного пожара

В Куйбышевском районе Новокузнецка семья едва не потеряла дом в ходе мощного пожара ночью, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на МЧС России. Происшествие случилось на улице Дунайской. Возгорание произошло в бане, а после огонь перекинулся на жилое здание, уничтожив его крышу.

В результате пожара баня полностью уничтожена огнем, частично обрушилась кровля жилого дома. Общая площадь пожара составила 124 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.

На тушение пожара были направлены 18 пожарных и пять единиц техники. Им удалось локализовать возгорание, когда площадь огня уже превысила 120 квадратных метров. Никто из людей не пострадал — все успели вовремя покинуть здание. Специалисты напоминают владельцам частных домов о необходимости следить за состоянием печей и дымоходов, чтобы избежать подобных ночных происшествий.

Ранее посетителей ТРЦ «Европолис» на северо-востоке столицы вывели из здания из-за пожара внутри комплекса. По предварительным данным, неизвестный умышленно поджег вещи в примерочной кабинке одного из магазинов. Обстоятельства инцидента устанавливаются профильными службами.