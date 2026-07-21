Компанию из Кузбасса обязали выплатить 1,3 млн рублей за порчу экологии

Компанию из Кузбасса по требованию природоохранной прокуратуры обязали выплатить в бюджет региона 1,3 млн рублей за порчу экологии, сообщает «Сiбдепо». Выяснилось, что она эксплуатировала котельную с нарушениями.

Сообщается, что предприятие вовремя не внесло плату за выбросы загрязняющих веществ в 2025 году и занизило расчет. Из-за необоснованного применения пониженного коэффициента сумма платежа уменьшилась вдвое. Прокурор возбудил административное дело по статье «Невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду». Компания также выплатила штраф и компенсировала задолженность.

Ранее сообщалось, что нарушенное канализационными сливами местных жителей состояние реки Сунжи в Ингушетии может привести к экологической катастрофе. Власти анонсировали масштабный рейд на водном объекте с 1 августа с участием волонтеров и общественников.