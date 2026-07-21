Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 14:13

Компанию из Кузбасса обязали выплатить 1,3 млн рублей за порчу экологии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Компанию из Кузбасса по требованию природоохранной прокуратуры обязали выплатить в бюджет региона 1,3 млн рублей за порчу экологии, сообщает «Сiбдепо». Выяснилось, что она эксплуатировала котельную с нарушениями.

Сообщается, что предприятие вовремя не внесло плату за выбросы загрязняющих веществ в 2025 году и занизило расчет. Из-за необоснованного применения пониженного коэффициента сумма платежа уменьшилась вдвое. Прокурор возбудил административное дело по статье «Невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду». Компания также выплатила штраф и компенсировала задолженность.

Ранее сообщалось, что нарушенное канализационными сливами местных жителей состояние реки Сунжи в Ингушетии может привести к экологической катастрофе. Власти анонсировали масштабный рейд на водном объекте с 1 августа с участием волонтеров и общественников.

Регионы
Кузбасс
прокуратура
экология
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росгвардейцы поймали двух серийных магазинных воров
Пенсионера насмерть придавило дерево во время урагана на Урале
Скончался народный художник России Владимир Пименов
Самолет ВВС США подал сигнал бедствия у берегов Ирана
Мирный житель погиб и двое пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область
Гастроэнтеролог напомнила, как правильно выбирать арбузы и дыни
Появились подробности о состоянии раненного в Сватове 10-летнего мальчика
Психолог назвала неочевидную пользу экстремальных хобби
В России создают уникальную ИИ-систему для контроля сахара при диабете
ВСУ нанесли удар по вокзалу в российском городе
Сценарная лаборатория V фестиваля «Одна шестая» представила новых кураторов
Онищенко озвучил, до какого возраста россияне остаются активными
В Черногории назвали условие партнерства России и Евросоюза
Школьник планировал спалить церковь по заданию террористов из ИГ
Путин утвердил нового посла в Сомали и Джибути
Российский военный корабль открыл огонь у берегов Британии
Астрахань будут готовить к эшелонированной обороне
Удары возмездия ВС РФ по Украине 21 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Госдума приняла закон об импортном демпфере на дизельное топливо
Экс-нардеп оценил перспективы протестов против мобилизации на Украине
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.