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14 июля 2026 в 16:50

В Ингушетии предупредили об экологической катастрофе на реке Сунжа

Правительство Ингушетии: состояние реки Сунжа близко к экологической катастрофе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Нарушенное канализационными сливами местных жителей состояние реки Сунжа в Ингушетии может привести к экологической катастрофе, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. Власти анонсировали масштабный рейд на водном объекте с 1 августа с участием волонтеров и общественников.

В Ингушетии стартует масштабный рейд по спасению реки Сунжа. С 1 августа масштабная рейдовая работа с участием волонтеров, общественников и проверкой каждого канализационного стока. К тем, кто продолжает сбрасывать отходы в реку, намерены применять самые жесткие меры — вплоть до публичного оглашения имен в мечетях, — рассказали в правительстве региона.

В Кабмине назвали Сунжу значимым природным объектом для нескольких поколений местных жителей, которые традиционно использовали реку для купания, рыболовства и семейного отдыха. Экологическое состояние водной артерии оценивается как критическое. В правительстве добавили, что Сунжа оказалась на грани экологической катастрофы.

Ранее в Приморске суд обязал администрацию города выплатить 12,4 млн рублей за нанесенный вред экологии. Приговор вынесли за загрязнение почвы нефтепродуктами в водоохранной зоне Финского залива. Инспекторы Росприроднадзора обнаружили просачивание нефтепродуктов из подземного сооружения на набережной Юрия Гагарина. После этого лабораторные анализы подтвердили повышенное содержание нефтепродуктов в почве.

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Ингушетия
экологические катастрофы
экология
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