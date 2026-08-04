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04 августа 2026 в 14:23

Путин встретился с главным добытчиком алмазов в России

Путин встретился с главой «Алроса» Маринычевым

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам Фото: kremlin.ru
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Встреча между президентом России Владимиром Путиным и генеральным директором компании «Алроса» Павлом Маринычевым состоялась, сообщили в канале Кремля в МАКСе. Глава государства выслушал доклад предпринимателя о работе алмазодобывающей компании.

Как вы знаете, Владимир Владимирович, сейчас мировая алмазная отрасль переживает наиболее глубокий в истории отраслевой кризис. Плюс ко всему этому, «Алроса», как и некоторые другие компании, работает под санкциями. При этом в этих условиях мы сохраняем мировое лидерство, занимаем первое место в мире по добыче алмазов, второе — по выручке, — заявил Маринычев.

Глава «Алросы» также сообщил президенту о создании крупнейшего в Европе ограночного кластера в Смоленске. Глава государства узнал, как в стране обстоят дела в сферах разработки труднодоступных алмазных месторождений, золотодобычи и ювелирного производства.

Ранее Путин встретился с главой РЖД Олегом Белозеровым. В ходе диалога они обсудили финансовые показатели акционерного общества, грузовые и пассажирские перевозки, восстановление грузооборота.

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