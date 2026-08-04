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04 августа 2026 в 14:16

Погода в Москве в среду, 5 августа: жара до +29 и «молочные» туманы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Москве и Московской области завтра, 5 августа, воздух прогреется до +29 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в столичном регионе и Санкт-Петербурге на среду?

Какая погода будет в Москве 5 августа

По словам Евгения Тишковца, в среду, 5 августа, в российской столице ожидаются туманы и жаркая погода.

«В среду дожди также маловероятны и станет на градус теплее: под утро — от +14 до +17 градусов, в Подмосковье, особенно в низинах и у водоемов, будут стелиться „молочные“ туманы, после полудня — до +26–29 градусов. Во второй половине недели летняя идиллия оборвется раскатами грома, ливнями и шквалистым ветром! В четверг скользнет атмосферный фронт, отметившись уплотнением облачности и скоротечным грозовым дождем. В сумерках — от +17 до +20 градусов, в дневное время — удушающий зной, от +28 до +31 градуса», — отметил он.

По данным метеоцентров, 5 августа в Москве будет стоять малооблачная погода. Ночью столбики термометров в Москве покажут от +20 до +22 градусов. Днем воздух прогреется до +24–26 градусов. Ветер в течение дня будет дуть с запада, его скорость составит 2 м/с. Осадков в течение дня не прогнозируется. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 750 мм ртутного столба.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 5 августа

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 августа в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди.

«5 августа будет переменная облачность. Без осадков, в конце дня местами кратковременный дождь. Ветер ночью южных направлений слабый, днем переходящий к восточному, юго-восточному, умеренный. Температура днем — от +23 до +25 градусов. Температура воздуха ночью — от +13 до +15 градусов. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что 5 августа в регион придут дожди и небольшое потепление.

«В первой половине недели в нашем регионе характер погоды сохранится, практически без осадков, западный ветер, более свежий в дневные часы. Температура воздуха в Санкт-Петербурге — до +21–23 градусов, а к середине недели с началом приближения циклона с запада даже повысится до +23–25 градусов. Осадки приходят к нам вечером 5 августа, а 6 и 7 августа уже начинается влияние циклона, и там уже кратковременные дожди будут наблюдаться чаще, да и ветер юго-западного направления начнет усиливаться», — отметил метеоролог.

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