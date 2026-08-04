Юрист объяснил особенности наследования банковской ячейки

Наследник вправе претендовать на содержимое банковской ячейки умершего, а не на саму ячейку, рассказал RT руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Он отметил, что нотариус по заявлению наследников может направить запрос в банк, чтобы выявить имущество погибшего.

Банки обязаны сообщить сведения о наличии договора аренды сейфа (ячейки) и об ином имуществе наследодателя. Если требуется сохранить наследственное имущество, нотариус принимает меры по его охране, в том числе организует вскрытие ячейки и составляет опись содержимого, — рассказал Хаминский.

Юрист подчеркнул, что содержимое ячейки может быть установлено до истечения шести месяцев. По его словам, если ячейка обнаружилась после выдачи свидетельства о праве на наследство, нотариус вправе выдать дополнительное свидетельство на вновь выявленное имущество.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков рассказал, что пенсионные накопления умершего родственника не перечисляются наследникам автоматически. Для их получения необходимо подать заявление в течение шести месяцев после смерти владельца счета.