ВСУ отступают от российской границы на одном направлении

ВСУ отступают от российской границы на одном направлении МО РФ: российские войска продолжают продвижение на Харьковском направлении

Российские военные продолжают продвигаться вперед на Харьковском направлении, вынуждая украинские подразделения отступать от государственной границы РФ, сообщила пресс-служба Министерства обороны России в МАКСе. Операцию проводят бойцы подразделения группировки войск «Север».

Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения, — подтвердили в министерстве.

Операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожили пункт управления дронами и склад материальных средств ВСУ на Алексеево-Дружковском направлении. В ходе разведки бойцы 6-й мотострелковой бригады вскрыли местоположение командного объекта противника. После подтверждения данных по выявленной цели была нанесена серия точечных ударов FPV-дронами.

До этого военнослужащие 17-й артиллерийской бригады Южной группировки войск ударили по двум пунктам временной дислокации ВСУ. Замаскированные укрытия противника находились в лесополосе на Алексеево-Дружковском направлении.