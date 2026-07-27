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27 июля 2026 в 16:45

Иностранцам запретили владеть землей на одной территории

Путин запретил иностранцам покупать землю в «Сириусе»

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Иностранным гражданам и лицам без гражданства запрещено приобретать земельные участки на федеральной территории «Сириус», следует из указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным. Им также запрещено владеть землей на этой территории.

Указом федеральная территория «Сириус» включена в перечень приграничных зон, где иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам запрещено иметь земельные участки в собственности.

Ранее представитель пресс-службы Федеральной службы судебных приставов сообщил, что за январь — июнь 2026 года из России выдворили 43,7 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. По его словам, за аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 26,4 тыс. человек. Количество выдворений в годовом выражении увеличилось на 65,5%. Уточняется, что число иностранных граждан и лиц без гражданства, покинувших Россию в принудительном порядке, заметно выросло по сравнению с прошлым годом.

До этого комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который расширяет перечень административных проступков, влекущих выдворение иностранных граждан из России. Документ предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

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