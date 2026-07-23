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23 июля 2026 в 14:46

Запретные кадры с работой ПВО обошлись туристу в 50 тыс. рублей

В Сириусе турист получил штраф 50 тыс. рублей за пост о работе ПВО

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Суд оштрафовал на 50 тыс. рублей жителя Петропавловска-Камчатского, которого привлекли к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России во время отдыха в Сириусе, сообщает ОМВД России по федеральной территории «Сириус». По данным МВД, 40-летний мужчина снял на видео работу системы противовоздушной обороны и опубликовал ролик в своем канале в социальной сети.

40-летний мужчина приехавший на отдых в Сириус, осуществил видеосъемку с системой ПВО и комментариями содержащими дискредитацию Вооруженных Сил РФ, после чего выложил видеоролик на свой канал в социальной сети, — сказано в сообщении.

Личность автора публикации установили в тот же день, после чего его задержали. В отношении мужчины составили административный протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ.

Ранее рязанские правоохранители задержали местного жителя, который снял на видео момент сбития украинского дрона и выложил его в чат дачного кооператива. Мужчина признал свою вину и призвал жителей региона не повторять его ошибок.

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