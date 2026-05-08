В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки беспилотников

Угроза атаки беспилотников объявлена на территории Сочи и федеральной территории «Сириус», сообщил в Telegram-канале мэр Сочи Андрей Прошунин. Жителей предупредили о необходимости дождаться отмены сигнала после стабилизации обстановки.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в ночь на 8 мая на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ была отражена атака украинских беспилотников. По его словам, пострадавших нет. Глава региона предупредил о возможных упавших фрагментах беспилотников, которые необходимы следствию. При обнаружении обломков он призвал жителей не приближаться к ним и не пользоваться рядом с ними мобильными телефонами.

До этого в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны в период с 20:00 до полуночи 7 мая уничтожили и перехватили 95 украинских беспилотников. Атаки были отражены над 10 регионами страны и над акваториями Черного и Азовского морей.