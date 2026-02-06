В России придумали способ лечения повреждений спинного мозга

Ученые Научно-технологического университета «Сириус» разработали биокаркас, способный восстанавливать повреждения спинного мозга человека после травмы, сообщила пресс-служба Фонда «Талант и успех» РИА Новости. По мнению специалистов, данная разработка может стать основой для создания лечебных имплантов, применяемых в терапии подобных травм.

Ученые Научно-технологического университета «Сириус» создали биосовместимый материал, потенциально применимый для восстановления повреждений спинного мозга, — говорится в сообщении.

Ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что отечественные ученые ведут разработку методов терапии раковых заболеваний без применения химиотерапии. По его словам, в этой сфере достигнут значительный прогресс, и в стране создается целый ряд многообещающих препаратов и технологий. В пример он привел российское лекарство от болезни Бехтерева, созданное с использованием оригинальной методики.

Кроме того, онкоиммунолог Даниил Щепеляев рассказал, что в России создан целый комплекс новейших химиопрепаратов собственного производства для борьбы с раковыми заболеваниями. По его словам, это свидетельствует о значительном прогрессе в данной области.