Заступничество польских коллег не спасло Бутягина от экстрадиции Археолог Сударев назвал дело Бутягина политическим и незаконным

Международное заступничество и солидарность от польских историков ничем не помогли российскому ученому Александру Бутягину в суде, констатировал в беседе с ИС «Вести» Научный сотрудник Института археологии РАН Николай Сударев. Он усомнился, что гуманитарные организации вообще могли повлиять на исход дела, так как процесс носит выраженный политический подтекст, игнорирующий объективные факты.

Безусловно, это политическое решение, которое ничего общего не имеет с законами и с теми преступлениями, которые вменяются в вину Александру, — высказался Сударев.

Кандидат исторических наук подчеркнул, что выдвинутые обвинения не имеют под собой реальной правовой базы и противоречат сути научной деятельности. По его мнению, дело Бутягина наглядно демонстрирует кризис в международном научном сотрудничестве, где политическая конъюнктура оказывается весомее профессиональной солидарности.

Ранее адвокат Нухбек Аджиев отмечал, что аргумент защиты Бутягина об истечении срока исковой давности уголовного преследования является достаточно весомым. По его словам, он может стать одним из оснований для отказа в экстрадиции в апелляционном суде.