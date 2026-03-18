18 марта 2026 в 18:19

«Сильный аргумент»: адвокат оценил шансы Бутягина избежать выдачи Украине

Адвокат Наджиев: аргумент о сроке давности поможет Бутягину избежать экстрадиции

Александр Бутягин Александр Бутягин Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
Аргумент защиты арестованного в Польше российского археолога Александра Бутягина об истечении срока исковой давности уголовного преследования является достаточно весомым, заявил РИА Новости адвокат Нухбек Аджиев. По его словам, он может стать одним из оснований для отказа в экстрадиции в апелляционном суде.

Это прямо закреплено в Европейской конвенции о выдаче, которая была ратифицирована и на Украине, и в Польше, и в России. Поэтому, если есть основания полагать, что преследование ведется за преступление, в котором истекли сроки давности, то это будет достаточно сильный аргумент в апелляционном обжаловании, — пояснил специалист.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение варшавского суда, допустившего экстрадицию Бутягина на Украину, не является окончательным. По словам дипломата, Москва продолжит бороться за возвращение ученого на родину.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков, в свою очередь, отметил, что ответственные за экстрадицию лица являются не людьми, а тварями. Он подчеркнул, что в текущих условиях рассчитывать на справедливое отношение к российскому гражданину в Киеве невозможно.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

