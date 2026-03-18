«Сильный аргумент»: адвокат оценил шансы Бутягина избежать выдачи Украине

Аргумент защиты арестованного в Польше российского археолога Александра Бутягина об истечении срока исковой давности уголовного преследования является достаточно весомым, заявил РИА Новости адвокат Нухбек Аджиев. По его словам, он может стать одним из оснований для отказа в экстрадиции в апелляционном суде.

Это прямо закреплено в Европейской конвенции о выдаче, которая была ратифицирована и на Украине, и в Польше, и в России. Поэтому, если есть основания полагать, что преследование ведется за преступление, в котором истекли сроки давности, то это будет достаточно сильный аргумент в апелляционном обжаловании, — пояснил специалист.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение варшавского суда, допустившего экстрадицию Бутягина на Украину, не является окончательным. По словам дипломата, Москва продолжит бороться за возвращение ученого на родину.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков, в свою очередь, отметил, что ответственные за экстрадицию лица являются не людьми, а тварями. Он подчеркнул, что в текущих условиях рассчитывать на справедливое отношение к российскому гражданину в Киеве невозможно.