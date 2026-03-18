Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 15:33

Примаков сравнил выдавших Бутягина Украине польских чиновников с тварями

Примаков жестко отреагировал на решение Польши выдать Бутягина Украине

Евгений Примаков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава Россотрудничества Евгений Примаков выступил с резкой критикой в адрес польских властей, принявших решение об экстрадиции российского ученого Александра Бутягина на Украину. В своем Telegram-канале Примаков подчеркнул, что в текущих условиях рассчитывать на справедливое отношение к российскому гражданину в Киеве невозможно.

По его мнению, передача человека, не имеющего отношения к политике или военной сфере, в руки украинского правосудия равносильна смертному приговору. Он также задался риторическим вопросом, сомневается ли кто-то в трагическом исходе для Бутягина после завершения процедуры экстрадиции.

Они реально решили отдать ученого — не политика, не военного человека, а ученого — на буквально мучения и смерть, — написал Примаков.

Ранее суд Варшавы принял решение об экстрадиции Бутягина на Украину. Как заявили близкие, передача археолога Киеву несет для него прямую угрозу жизни.

Позже стало известно, что защита намерена обжаловать решение суда Варшавы об экстрадиции Бутягина. Варшавский суд проигнорировал тот факт, что обвинение не предоставило доказательств разрушения памятника, которое инкриминируют археологу.

ученые
экстрадиции
Польша
Украина
Евгений Примаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Москва

Россия

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.