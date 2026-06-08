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08 июня 2026 в 20:36

«Классно!»: Киркоров рассказал об операции на лице

Киркоров подтвердил, что сделал пластическую операцию на нос

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: NEWS.ru
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Певец Филипп Киркоров подтвердил, что сделал пластическую операцию на нос. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru в кулуарах премии ТЭФИ он заявил, что теперь его орган выглядит классно.

Классно! – сказал Киркоров.

Ранее известный стилист Сергей Зверев положительно оценил изменения во внешности у телеведущей Ксении Собчак. На пресс-конференции на тему: «Тренд на естественность. Почему импланты и надувные губы выходят из моды?» он подчеркнул, что знаменитость с возрастом очень похорошела.

До этого пациент стал инвалидом после операции на носу в частной клинике Саранска. Он посинел через 20 минут после выхода из наркоза и потерял сознание. Врачи подключили пациента к ИВЛ, после чего у него начались судороги.

Также сообщалось, что в Томске более десяти пациенток пострадали от действий врачей элитной клиники пластической хирургии. Женщины утверждают, что после операций трех пластических хирургов получили кривые носы, грудь разного размера и формы, а также гнойные разошедшиеся швы.

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