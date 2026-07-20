Скончался один из самых известных в СНГ фитнес-блогеров Фитнес-блогер Вадим Иванов умер в возрасте 37 лет

Один из самых известных фитнес-блогеров СНГ Вадим Иванов, известный под псевдонимом do4a, умер в возрасте 37 лет, пишет Telegram-канал Baza. До этого блогер рассказывал, что перенес два инфаркта и открыто говорил о серьезных проблемах со здоровьем.

Иванов популяризировал бодибилдинг, рассказывал о спортивной фармакологии, подготовке атлетов и силовых тренировках. Позже он основал бренд спортивного питания и одежды, вокруг которого сформировалось крупное фитнес-сообщество.

Ранее американский певец Джим Гилстрап, известный по песне Swing Your Daddy, умер в Лос-Анджелесе в возрасте 79 лет. Отмечается, что причиной смерти стали естественные обстоятельства. Гилстрап более 50 лет выступал на сцене и также был известен как сессионный вокалист, работавший со Стиви Уандером.

Между тем сообщалось, что бывший футболист сборной Англии Кевин Киган умер в возрасте 75 лет. Киган скончался в окружении семьи — жены и дочери. О диагнозе экс-футболиста стало известно в январе 2026 года. При этом в мае Киган сообщал о положительных результатах лечения.