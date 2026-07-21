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21 июля 2026 в 10:40

Иммунолог предупредил о смертельной опасности загрязненных кондиционеров

Иммунолог Болибок: загрязненный кондиционер грозит развитием тяжелой пневмонии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Загрязненный кондиционер грозит развитием смертельно опасной болезни легионеров — тяжелой формы пневмонии, предупредил в беседе с 360.ru иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Он отметил, что неправильно эксплуатируемое устройство приводит к проблемам со здоровьем, которые делятся на две группы. В первую из них входят аллергические реакции, впоследствии вызывающие ринит, бронхиальную астму и конъюнктивит.

Вторая группа заболеваний, которые развиваются в результате неправильного обслуживания кондиционера, это инфекционные заболевания. К ним относится болезнь легионеров. Это прежде всего беда так называемых централизованных систем кондиционирования зданий. То есть прежде всего там, где циркулирует вода в системе охлаждения, эта вода где-то изливается в виде фонтанов, фонтаны эти перегреваются, и дальше там размножается легионелла. Это очень опасное заболевание, там летальность достигает 10%, — предупредил Болибок.

Специалист подчеркнул, что любое устройство для охлаждения воздуха при отсутствии регулярного обслуживания становится источником инфекций. Фильтры накапливают органические частицы — кожу, слюну, жир, создавая благоприятную среду для размножения микробов, плесени и даже клещей домашней пыли. Затем все это выбрасывается обратно в помещение в случае сплит-систем, остается в воздухе, и человек вынужден вдыхать эту смесь.

Ранее врач Станислав Ионов заявил, что вентилятор не понижает температуру в помещении, в отличие от кондиционера, а лишь создает поток воздуха, что делает его использование менее рискованным для здоровья. По его словам, неправильная настройка сплит-системы может привести к переохлаждению и простуде.

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