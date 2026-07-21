В России предложили ввести определение «одинокий родитель»

Статус «одинокий родитель» будет полезен тем, кто воспитывает детей в одиночку, без участия второго родителя, рассказала 360.ru первый заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР, депутат Мосгордумы Мария Воропаева. Она отметила, что сейчас законодательство учитывает только несколько формальных ситуаций: полная семья, дети‑сироты, разведенные супруги, с одним из которых остается ребенок.

Эта инициатива направлена на то, чтобы установить такой статус одинокого родителя, который воспитывает детей в одиночку, в то время как второй уклоняется от своей воспитательной функции, — объяснила Воропаева.

Депутат подчеркнула, что сейчас существует понятие «единственный родитель» — его применяют, если второй родитель умер, пропал без вести или его личность неизвестна. По ее словам, инициатива будет в первую очередь направлена на защиту финансовых интересов детей.

Ранее адвокат и медиатор Маргарита Янгуразова рассказала, что за злостную неуплату алиментов могут лишить родительских прав. Суд учитывает то, по чьей вине образовался долг и действительно ли человек сознательно уклонялся от выплат.