Стало известно, сколько стоит придерживаться ЗОЖ в России

Соблюдение здорового образа жизни обойдется россиянину в среднем в 2 тыс. рублей ежемесячно, заявил NEWS.ru эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов. По его словам, гораздо важнее не финансовые затраты, а последовательность действий и следование режиму.

Недорогой вход в велнес существует. Ходьба и турник во дворе бесплатны, коврик для занятий стоит около 500 рублей, пара разборных гантелей обойдется до 3 тыс. рублей. Контрастный душ заменяет криосауну, теплая ванна с магниевой солью за 300 рублей заменяет флоатинг, гречка с курицей и овощами закрывает те же задачи, что блюдо за 700 рублей в кафе здорового питания. Месячный бюджет такого образа жизни укладывается в 2 тыс. рублей, а главным вложением остаются внимание к режиму и готовность повторять базовые действия каждый день, — поделился Халимов.

Он пояснил, что велнес — это образ жизни, при котором человек ежедневно контролирует свое состояние здоровья через сон, питание, физическую активность и отдых. По словам эксперта, такой подход эффективен там, где посещение тренажерного зала не дает желаемых результатов.

База выглядит предельно конкретно. Отдых от семи до девяти часов с отходом ко сну в одно и то же время, поскольку организм привязывает выработку мелатонина к режиму. Силовая нагрузка два-три раза в неделю. Для старта хватает приседаний, отжиманий и планки. Белок из расчета 1,5 грамма на килограмм веса тела. Это творог, яйца, курица, рыба и бобовые в каждом приеме пищи. Овощи и фрукты от 400 граммов в день суммарно. Плюс 10 минут в тишине без телефона утром или перед сном, — добавил Халимов.

Он подчеркнул, что при ведении здорового образа жизни повышается дневная энергия, нормализуется сон, уходит привычка заедать усталость сладким и снижается давление у людей, ведущих малоподвижный образ жизни. По словам специалиста, это связано с особенностями физиологии: тело реагирует на регулярность быстрее, чем на разовые усилия.

Ранее фитнес-тренер Михаил Прыгунов порекомендовал проходить не менее 6 тыс. шагов в день, а по возможности увеличить эту норму до 10 тыс. шагов. По его словам, такой уровень физической активности доступен практически каждому.