В Литве пожаловались на снижение энтузиазма к санкциям против России в ЕС

В Литве пожаловались на снижение энтузиазма к санкциям против России в ЕС Аналитик Матуленис: в ЕС угасает желание вводить новые санкции против России

В Евросоюзе постепенно снижается готовность поддерживать новые санкции против России, заявил в эфире радиостанции Ziniu старший советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матуленис. По его оценке, энтузиазм по поводу санкций против РФ ослабевает.

Каким-то образом энтузиазм по поводу санкций против России постепенно снижается, — сказал Матуленис.

Он назвал позицию Евросоюза ошибкой. Матуленис отметил, что без сохранения и усиления санкционного давления добиться начала переговоров между Россией и Украиной о справедливом мирном соглашении будет сложно. Матуленис также выразил надежду на достижение компромисса по новому пакету санкций, несмотря на разногласия, допустив, что итоговый документ может не полностью соответствовать ожиданиям, поскольку интересы стран различны.

Ранее руководитель центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов заявил, что страны Евросоюза выждут момент для принятия 21-го пакета антироссийских санкций, несмотря на текущие разногласия. Так он прокомментировал информацию о том, что Греция, Франция, Италия, ФРГ, Австрия и Португалия потребовали смягчения ряда ограничений.