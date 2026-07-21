В Литве рассказали, чего ждут от России Советник президента Литвы Матуленис: угроза со стороны России не наблюдается

Пока Литва не видит угрозы для себя со стороны России, заявил старший советник президента страны Дейвидас Матуленис в эфире радиостанции Žinių radijas. Политик подчеркнул, что власти усилят бдительность по мере приближения выборов в Госдуму.

Уровень прямой угрозы не изменился — то есть мы не видим прямой угрозы, однако возрос уровень угрозы, связанной с отдельными злонамеренными действиями, в том числе и кинетическими, — заявил Матуленис.

Советник президента Литвы также заявил, что Кремль якобы будет готовить провокации против страны ближе к выборам в парламент. По его мнению, Россия как будто хочет использовать уязвимые места, чтобы добиться положительных для себя результатов.

Ранее военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов объяснил рекордные очереди в военкоматы Литвы длительной пропагандой нацистской идеологии в стране. Он заявил, что ее граждане активно хотят воевать. По его мнению, литовцы еще не знают реалий войны в отличие от людей с бывших территорий Украины.