Названа главная проблема для Европы от новых санкций против России Политолог Колташов: в ЕС выждут момент для принятия новых санкций против России

Страны Евросоюза выждут момент для принятия 21-го пакета антироссийских санкций, несмотря на текущие разногласия, заявил ИС «Вести» руководитель центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов. Так он прокомментировал информацию о том, что Греция, Франция, Италия, ФРГ, Австрия и Португалия потребовали смягчения ряда ограничений.

Пакет будет принят, он будет облегчен, будет как-то перестроен, но пакет будет принят. Это не будет такой радикальный пакет, как это было анонсировано, но он все равно будет. И будет 22-й, 23-й пакеты. По крайней мере, пока эта ситуация выглядит так. Потопчутся, поговорят, выждут момент и примут этот пакет. Что касается негативных последствий для экономик стран Европейского Союза, то они будут европейскими странами приняты на себя, — отметил Колташов.

Эксперт обратил внимание, что негативные последствия для европейских экономик — неизбежны, но правительствам все сложнее объяснять своим гражданам необходимость новых ограничений. Он подчеркнул, что люди в Италии, Испании, Португалии и даже во Франции уже задаются вопросом о смысле этих мер, поскольку пакетов становится все больше, а экономическая ситуация ухудшается.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что в рамках 21-го пакета санкций против России пока не удалось согласовать запрет на въезд в ЕС участников СВО, но пообещала продолжить эту работу. По ее словам, их прибытие в Европу якобы представляет риск для безопасности, поэтому такие ограничения необходимы. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.