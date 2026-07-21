Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул исполнил серенаду «Тянь Ми Ми» известной тайваньской певицы Терезы Тенг китайскому коллеге Ли Цяну, передает The Independent. Выступление состоялось во время торжественного обеда в Пекине.

Отмечается, что Чарнвиракул совершил первый официальный визит в Китай. В ходе поездки он посетил Шанхай, где встретился с председателем КНР СИ Цзиньпином.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын отметил в поздравительной телеграмме для Си Цзиньпина, что КНДР готова вывести отношения с Китаем на качественно новый уровень. Он отметил готовность развивать их как эталон взаимодействия между социалистическими странами.

Также председатель КНР заявил, что Китай твердо поддерживает Белоруссию в защите ее национального суверенитета и независимости. Он также подчеркнул готовность Пекина оказывать Минску всестороннее содействие в сохранении территориальной целостности республики.