Ким Чен Ын захотел вывести отношения с Китаем на новый уровень

КНДР готова вывести отношения с Китаем на качественно новый уровень и развивать их как эталон взаимодействия между социалистическими странами, отметил северокорейский лидер Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме для председателя КНР Си Цзиньпина. Дипломатическое послание было приурочено к знаковому юбилею — 65-летию со дня подписания Договора о дружбе, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Я готов вместе с вами поднимать корейско-китайскую дружбу, основанную на прекрасной истории и традиции, на новый уровень и развивать ее как образец самых мощных и стратегических отношений между социалистическими государствами, — говорится в телеграмме.

Лидер КНДР также напомнил о недавней личной встрече с Си Цзиньпином, состоявшейся в июне текущего года. В ходе тех переговоров лидеры двух государств единогласно подтвердили обоюдное стремление содействовать продвижению идей социализма. По мнению Ким Чен Ына, тесное союзническое взаимодействие Пхеньяна и Пекина эффективно помогает защищать суверенитет и безопасность обеих стран.

Ранее Северная Корея обвинила Японию в наращивании наступательного военного потенциала и подготовке к «заморской агрессии». Пхеньян считает, что Токио под предлогом укрепления обороны в Тихом океане рассматривает возможность разработки и развертывания беспилотных подводных лодок, способных нести торпеды и мины.