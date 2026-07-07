КНДР обвинила Японию в наращивании наступательного военного потенциала и подготовке к «заморской агрессии», соответствующий комментарий распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Так, Токио под предлогом укрепления обороны в Тихом океане рассматривает возможность разработки и развертывания беспилотных подводных лодок, способных нести торпеды и мины.

ЦТАК утверждает, что Япония намерена скрытно размещать наступательные средства у побережья соседних государств, включая КНДР, и тем самым обеспечить себе возможность превентивных ударов по их кораблям. По оценке агентства, Япония фактически отказалась от концепции исключительно оборонительного характера своих вооруженных сил, а ее армия стремительно трансформируется в наступательную и агрессивную силу.

В материале также упоминается разработка Токио дальнобойных ракет, закупка американских крылатых ракет Tomahawk и развертывание новых противокорабельных комплексов. Кроме того, обращается внимание на то, что после начала конфликта в секторе Газа Япония приобрела значительный объем израильских вооружений и военной техники.

Ранее политолог Александр Перенджиев заявил, что главной задачей НАТО является создание угроз для России одновременно на западных и восточных границах, где находится Япония. Он также отметил, что позиция Москвы по сохранению Курильских островов правильная, поскольку уступки в этом вопросе приведут к появлению на территории американских военных баз.